Am Mittwochnachmittag kam es in Kraubath an der Mur (Bezirk Leoben) zu einem schweren Unfall mit einem Fahrzeug des Bundesheeres. Ein Pinzgauer des Fliegerabwehrbataillons 2 in Zeltweg war zu einer Ausbildungsfahrt in einem Wald im Bereich des Kraubathecks unterwegs. In dem Geländefahrzeug befanden sich ein Unteroffizier und drei Grundwehrdiener, so ein Sprecher des Militärkommandos Steiermark.

Auf einem schmalen Forstweg kam dem Pinzgauer ein anderes Fahrzeug entgegen. Beim Versuch, diesem auszuweichen, dürfte der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, der Pinzgauer stürzte über steiles Gelände rund 70 Meter ab, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrmals.

Die vier Insassen erlitten laut Bundesheer und Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Zur Rettung und Bergung der Verletzten waren die Feuerwehr, Bergrettung, Rotes Kreuz und zwei Öamtc-Hubschrauber eingesetzt - zwei der Soldaten wurden mit dem Hubschrauber ins Spital nach Graz geflogen, die beiden anderen mit Rettungsautos in die Krankenhäuser nach Bruck bzw. Judenburg transportiert. "Die Angehörigen wurden umgehend verständigt", teilte das Militärkommando mit. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Pinzgauer konnte in dem unwegsamen Gelände noch nicht geborgen werden, dies soll im Laufe des Donnerstag durch das Bundesheer erfolgen.