In Fohnsdorf wurden im Juli 2023 zwei Jubiläen gefeiert: Vor 30 Jahren wurde das Ingenieurbüro Bernhard Hammer gegründet, seit 20 Jahren besteht die "e² engineering Gmbh" (Generalplaner in den Bereichen Umwelt, Energie und Infrastruktur). Mit Wegbegleitern, Mitarbeitern, Freunden, Familie und geladenen Gästen wurden diese Jubiläen gefeiert. In seinem humorvollen Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre Selbstständigkeit ging Bernhard Hammer auf die überwiegend positiven Projekte ein.