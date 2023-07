Ein 61-jähriger Brite ist Samstagabend am Gaberl im obersteirischen Lobmingtal (Bezirk Murtal) mit seinem Wohnmobil von der Straße abgekommen und rund 80 Meter über einen Hang gestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrmals und geriet in Brand. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig selbst aus dem Wrack befreien und wurde von den Rettungskräften neben seinem Wohnmobil liegend gefunden, hieß es am Sonntag seitens der Polizei. Er war bei Bewusstsein, aber verletzt.

Die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17 flog den Mann in das LKH Graz. Die Feuerwehren Kleinlobming, Großlobming und Apfelberg löschten das Wohnmobil. Insgesamt waren 48 Feuerwehrleute in dem steilen Gelände im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden.

Neben dem Lenker hat auch sein Hund, der im Campingbus war, den Absturz überlebt. Die Einsatzkräfte haben ihn vor Ort versorgt.