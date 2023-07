Am Sonntag kam es kurz nach 2 Uhr früh zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe des Renngeländes: Ein 53-Jähriger war mit seinem Taxi von Flatschach nach Sachendorf unterwegs. Unmittelbar nach der Hauptzufahrt zum Red-Bull-Ring betrat plötzlich ein 47-jähriger Ennstaler die Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision, wobei der Fußgänger zu Boden gestoßen und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert.

Ein Alkotest mit dem Taxilenker verlief negativ. Mit dem Fußgänger konnte aufgrund der Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden.