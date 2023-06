Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Freitag in den Vormittagsstunden in Teufenbach-Katsch im Bezirk Murau: Ein 59-jähriger Oberösterreicher war gegen 10 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Murau unterwegs. "Bei Straßenkilometer 26,1 fuhr der Mann aus derzeit ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf", berichtet die Polizei.