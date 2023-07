Im Rahmen der Diskussionsreihe "Kopfarbeit" drehte sich in Zeltweg Ende Juni alles ums Thema Arbeitszeitverkürzung. Auf Einladung der SPÖ Obersteiermark-West sprach SPÖ-Regionalbildungsvorsitzende Marlene Lenz-Reiter mit Markus Marterbauer (Ökonom und Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft in der Arbeiterkammer Wien), Johannes Forstner (Inhaber der Tischlerei Schneider aus Neumarkt), Nina Zechner (Geschäftsführerin der Jungen Industrie Steiermark) und Wolfgang Moitzi (Landtagsabgeordneter der SPÖ Steiermark).



Das Thema Arbeitszeitverkürzung wurde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Bekanntlich befürwortet man innerhalb der SPÖ eine Reduktion der Arbeitszeit. Moitzi: "Die Viertagewoche ist eine große Chance zur Stärkung des ländlichen Raums." So könne etwa der Fachkräftemangel besser gelöst werden. "Denn bisherige Versuche zeigen, Unternehmen, die eine Viertagewoche anbieten, bekommen um ein Vielfaches mehr Bewerbungen."