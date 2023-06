"Die armen Mitarbeiter tun mir echt leid, was sie bis Ende Juli noch durchmachen müssen. Ich wünsche ihnen viel Kraft in der Zeit und dass alle Mitarbeiter schnell was Neues finden" - ein Facebook-Kommentar, der die Solidarität mit den 42 Murtaler Leiner-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt: 50 Jahre nach der Gründung von Leiner in Judenburg ist das Möbelhaus in der Bezirkshauptstadt bald Geschichte.