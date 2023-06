Hitzewelle rollt über die Steiermark: In Teilen des Landes ist es bis zu 35 Grad heiß. Am Nachmittag gab es die ersten Schauer und Gewitter. Besonders heftig könnte es noch am Abend werden.

Es wird heiß und immer heißer in der Steiermark. Die Hitzepole liegen am Mittwoch im Osten und Südosten des Landes: Um die 34 Grad hat es dort. "Stellenweise sind bis zu 35 Grad möglich", sagte Meteorologin Veronika Hatvan von Geosphere Austria am Vormittag.

3-4 Zentimeter große Hagelkörner

Im Laufe des Tages entlädt sich die Hitze – in zwei Schüben. Schauer und Gewitter haben sich am Nachmittag über dem nördlichen Bergland gebildet. Doch der zweite Schub hat mehr Wucht. "Am Abend kommen dann von Westen her starke Gewitter. Hagel und Starkregen sind in weiten Teilen des Landes zu erwarten", sagte Hatvan.

Vermurung in Donnersbach

Bis 20 Uhr meldeten Wehren aus Liezen vereinzelt Unwettereinsätze: Im Selzthal war ein Baum über Straße zu entfernen, in Singsdorf-Edlach (Rottenmann) wurde ein Dach abgedeckt. In Donnersbach soll es auf der B75 zu einer Vermurung gekommen sein, in Donnersbachwald wird eine Verklausung befürchtet.

Auch im Oberen Murtal - von Murau bis Zeltweg - wurden kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel erwartet. "Die Hagelkörner können drei bis vier Zentimeter groß sein", sagt Hannes Rieder, ebenfalls von Geosphere Austria. Im oberen Mürztal könnte es Hagelkörner mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser geben. Besonders stark kann der Niederschlag an der Hohen Veitsch in den Mürzsteger Alpen ausfallen.

Große Hagelkörner prasselten am späten Dienstagnachmittag über Seckau herab © KK/Privat

Im Südosten, unter anderem in Graz dürften im Laufe der Nacht noch Schauer einsetzen. "Eine Entspannung der Lage wird es erst gegen Mitternacht geben", erklärt Wetterexperte Rieder.

Donnerstag ist der Höhepunkt der Hitzewelle

Der Höhepunkt der Hitze wird dann morgen Donnerstag erreicht werden. "Es werden wieder bis zu 35 Grad. Aber recht verbreitet in der gesamten Steiermark." Diesmal bleibt die Wetterlage aber stabil. Nur vereinzelt sind Schauer zu erwarten.

Das ändert sich dann aber wieder am Freitag. Eine Kaltfront bringt zwar Abkühlung, aber es kommen auch kräftige Gewitter. Besonders im Süden und Südosten sind ab dem Nachmittag Unwetter zu erwarten. Am Samstag werden "gedämpftere" Temperaturen von 25 bis 30 Grad Einzug halten. "Es wird ein sommerliches Wochenende, aber ohne Hitze", sagt Rieder.