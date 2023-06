Wenn bei Norbert Luschnig eine Kuh kalbt, steigt er in seine blitzsauberen Stiefel und legt die Einweghandschuhe an. „Viele belächeln mich dafür, aber würden Sie mit Stallmist in eine Neugeborenenstation gehen?“, fragt er, und fügt hinzu: „Ich bin sehr genau.“ Dabei müsste er dies nicht einmal aussprechen. Luschnig ist ein Perfektionist. Nichts Geringeres als der Anspruch, einer der besten zu sein, treibt ihn an. Dabei ist er das längst.