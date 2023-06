Mit dem ersten Askö-Arbö-Cup 2023 organisiert vom Radclub Rapso Knittelfeld hat es in der Gemeinde St. Marein-Feistritz einen spannenden und erfolgreichen Radsporttag gegeben. Begleitet von perfekten Witterungsverhältnissen traten die Mädchen und Burschen in zehn unterschiedlichen Kategorien (U 13-Elite Damen) kräftig in die Pedale. "Beim einzigen lizenzierten Straßenrennen dieser Art in der Steiermark wurden auch die Landesmeister gekürt. Es war eine gelungene Veranstaltung und es gilt allen die zur erfolgreichen Durchführung beigetragen haben zu danken", war RC Arbö Knittelfeld-Obmann Herbert Hösele am Ende erleichtert und dankbar. Zur besonderen Freude des Obmannes haben auch erfolgreiche Auftritte der sportlichen Aushängeschilder des Rapso-Radclubs beigetragen. In der Damen-Eliteklasse sorgte Pia-Maria Thoma beim Straßenrennen vor ihrer Haustüre für den Gesamtsieg und durfte sich bei der Siegerehrung vom Präsidentenduo Klaus Eichberger (Arbö) und Gerhard Widmann (Askö) sowie Bürgermeister Bruno Aschenbrenner auch Gold für den Landesmeistertitel umhängen lassen.