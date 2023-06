Den erfolgreichen und aktiven Sportvereinen in den Bezirken Murau und Murtal gehören nicht nur zahlreiche national und international erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler an: Funktionäre und unzählige ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für die erfolgreiche Abwicklung und Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen. So stehen am Sonntag gleich zwei bedeutende sportliche Entscheidungen im Murtaler Sportkalender: die international ausgeschriebene 27. Auflage des HAGE-Zirbitzlaufes wird traditionell in St. Anna am Lavantegg gestartet, und der Radclub Rapso Knittelfeld ist in St. Marein-Feistritz Veranstalter eines nationalen Radsporttags.