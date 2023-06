Nachdem ein 47-jähriger steirischer Berufsschullehrer seine Ehefrau (63) und eine Deutsche (62) in einem Einfamilienhaus in St. Peter am Kammersberg erschossen und dann Suizid begangen hat, geht die Suche nach dem Motiv weiter. Die Polizei fand die drei Leichen am Dienstagabend. Eine Obduktion bestätigte den Doppelmord und den anschließenden Suizid. Die Deutsche – eine Hotelchefin aus Sachsen – und der Mann haben sich schon seit längerer Zeit gekannt.