"Es geht in Richtung Bittsteller, die Kandidaten suchen sich die Firmen aus." Dass Bewerbungsgespräche immer mehr Verkaufsgespräche seien und der Jobmarkt zum Kandidatenmarkt werde, berichtet Mario Renn, HR Business Partner der Styria Media Group, in seinem Impulsvortrag beim Businessfrühstück im Regionalbüro in der Judenburger Burggasse.