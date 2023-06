In einem abgelegenen Haus im Wald in St. Peter am Kammersberg wurden am späten Dienstagabend drei Personen tot aufgefunden, die Umstände sind noch unklar.

In einem Haus im Wald in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau wurden am späten Dienstagabend drei tote Personen aufgefunden. "Ausgangssituation war eine Abgängigkeitsanzeige, die Polizei hat daraufhin Nachschau gehalten", so die ersten Informationen von Polizei-Pressesprecher Markus Lamb.

Die Identität der drei Personen konnte bislang noch nicht geklärt werden, ein Fremdverschulden kann im Moment nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalisten des Landeskriminalamtes (LKA) haben die Ermittlungen aufgenommen und werden in den Nachtstunden die ersten Untersuchungen anstellen.