Die ganze Nacht waren die Ermittler im Einsatz: In einem Haus im Wald in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau sind am späten Dienstagabend drei tote Personen aufgefunden worden. "Ausgangssituation war eine Abgängigkeitsanzeige, die Polizei hat daraufhin Nachschau gehalten", lauteten die ersten Informationen von Polizei-Pressesprecher Markus Lamb.

Bei den Leichen handelt es sich unbestätigten Informationen zufolge um einen Berufsschullehrer aus Murau, seine Ehefrau und eine weitere Frau, deren Identität noch nicht geklärt ist. Das Ehepaar hat seinen Wohnsitz im Haus gemeldet, in dem die Tragödie passiert ist. Der Mann war tagsüber nicht bei der Arbeit erschienen - deswegen erstattete sein Chef eine Vermisstenanzeige. Gegen 18 Uhr machte sich Polizei auf den Weg nach St. Peter am Kammersberg. Die Feuerwehr musste den Einsatzkräften Zugang zum versperrten Haus verschaffen, im Inneren fanden sie die Toten. "Alle drei Leichen wiesen offensichtliche Schussverletzungen auf", heißt es von der Polizei.

Die Spurensicherung ist so weit abgeschlossen © APA/ERWIN SCHERIAU

Laut Medienberichten könnte es sich um einen Doppelmord und einen anschließenden Suizid handeln, die Opfer sollen die Ex-Partnerin des Lehrers und eine deutsche Urlauberin sein. Auch diese Informationen wurden noch nicht vonseiten der Polizei bestätigt.

Obduktion angeordnet

Das Haus, in dem die drei Personen gefunden wurden, befindet sich abgelegen im Wald, "ohne unmittelbare Nachbarn", wie Sprecher Lamb am Mittwoch informierte. Die Spurensicherung ist dort so weit abgeschlossen, mit ersten Ermittlungsergebnissen ist im Laufe des Vormittags zu rechnen, auch die Obduktion der drei Leichen dürfte noch heute abgeschlossen werden. Zu einem möglichen Motiv würden bislang keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.