Immer mehr Details kommen rund um die drei Leichen in einem Haus im Wald in der 2.000-Einwohner-Gemeinde St. Peter am Kammersberg (Murau) ans Tageslicht.

Bei den Leichen handelt es sich um einen Berufsschullehrer aus Murau, seine Ehefrau und eine weitere Frau - sie dürfte eine deutsche Urlauberin sein. Neben dem Mann hat die Polizei eine Faustfeuerwaffe sichergestellt, sie war ordnungsgemäß auf den Mann registriert. Die Ermittler gehen demnach von einem Doppelmord aus, der mutmaßliche Täter dürfte anschließend Suizid begangen haben. Der Mann war nicht amtsbekannt, er dürfte um die 50 Jahre alt gewesen sein, die Frauen um die 60 Jahre.

"Alle drei Leichen wiesen offensichtliche Schussverletzungen auf", heißt es von der Polizei. Wann genau die Schüsse gefallen sind, muss noch ermittelt werden. Der Mann war am Montag und am Dienstag nicht bei der Arbeit erschienen - deswegen erstattete sein Chef eine Vermisstenanzeige. Am Dienstag rückte die Polizei gegen 18 Uhr nach St. Peter am Kammersberg aus. Feuerwehrleute mussten den Einsatzkräften Zugang zum versperrten Haus verschaffen, im Inneren fanden sie die Toten. Das Ehepaar hat seinen Wohnsitz im Haus gemeldet, in dem die Tragödie passiert ist.

Die Spurensicherung ist so weit abgeschlossen © APA/ERWIN SCHERIAU

Obduktion angeordnet

Das Haus, in dem die drei Personen gefunden wurden, befindet sich abgelegen im Wald, "ohne unmittelbare Nachbarn", wie Polizeisprecher Markus Lamb am Mittwoch informierte. Die Spurensicherung ist dort so weit abgeschlossen, die Ermittler waren die ganze Nacht im Einsatz, mit weiteren Erkenntnissen ist im Laufe des Tages zu rechnen, auch die Obduktion der drei Leichen dürfte noch heute abgeschlossen werden. Zu einem möglichen Motiv würden bislang keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, so die Polizei.

Mit den beiden Frauen zählt die Steiermark in diesem Jahr nun schon zehn Mordopfer, sieben davon weiblich, drei männlich. Das sind jetzt schon mehr als in den zwei Jahren davor. 2022 gab es neun Mordopfer, 2021 vier. "Die Statistik kann schwanken", gibt Polizeisprecher Markus Lamb zu bedenken. Aber: "Die letzten Jahre und die vielen Krisen haben die Leute sicher gezeichnet", spricht Lamb aus seinen Erfahrungen. Gleichzeitig gibt er zu bedenken: "Reinschauen können wir nicht, in die Köpfe der Leute."