Die Aufgabe ist eine wichtige: Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen. Die Steiermarkbahn sucht im Raum Murau Busfahrerinnen – und stellt den Beruf diesen Freitag, den 16. Juni, von 9 bis 13 Uhr im Veranstaltungssaal der Bezirkshauptmannschaft vor. "Das Angebot richtet sich in erster Linie an Frauen in der Region", formuliert Verena Mayerhofer von der Steiermarkbahn. "Wir bieten deshalb auch flexible Zeitmodelle an, etwa ein Jobsharing unter dem Motto: 2 Frauen, 1 Steuer, 1 Drei-Tage-Woche bis zu 30 Stunden." Und das mit guten Einstiegslöhnen. Interessierte brauchen übrigens noch keinen Busführerschein zu besitzen, sondern nur den B-Schein samt Fahrpraxis. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit zwei Partnern: dem AMS, das vor Ort das "Driver Programm" vorstellt, ein Förderprojekt, das den heimischen Berufskraftfahrermangel in der Transport- sowie in der Busbranche im Visier hat. Und dem Zentrum für Ausbildungsmanagement, ZAM, das sich der Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Arbeitswelt zur Aufgabe gemacht hat.