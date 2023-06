"Finanzskandale in steirischen Gemeinden gehören leider zu immer wiederkehrenden Ereignissen. Waren es in der Vergangenheit Kommunen wie Pölfing-Brunn, Hart bei Graz oder Fohnsdorf, wurde unlängst bekannt, dass diesmal die Gemeinde St. Peter am Kammersberg kurz vor dem finanziellen Zusammenbruch zu stehen scheint", heißt es in einer Aussendung der FPÖ Steiermark.