Die talentierten Schwimmsportler des Veranstaltervereines sicherten sich mit 31 Gold-, 35 Silber- und 25 Bronzemedaillen vor AT Graz, Atus Graz und SU Murau auch den Sieg in der Vereinswertung. Klassensiege für die Atus-Knittelfeld-Schwimmsportsektion steuerten Alexandra Streissnig, Emil Fessl, Fabian Hussinger, Doris Eckstein, Daniela Steiner, Thomas König und Thomas Bernhard bei. Hervorragend in Szene setzen konnten sich auch die Atus-Judenburg-Mastersschwimmsportler Dagmar Puffing und Herwig Rattinger. Rattinger (M 65) blieb auf allen vier Sprintlagen (Freistil, Brust, Rücken, Delfin) siegreich und holte sich damit auch eindrucksvoll den Gesamtsieg in seiner Altersklasse. Puffing (W 60) blieb über 50-m-Brust siegreich, erreichte jeweils zweite Plätze auf den Rücken- und Freistilstrecken sowie Platz drei auf der Delfinstrecke. In der Tagesgesamtwertung schaute für die Zeltwegerin Rang zwei heraus. Dem Murtaler Mastersduo ist damit eine gelungene Generalprobe für die bevorstehenden European Champion Games in Tampere (Finnland) gelungen.