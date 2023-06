Groß gefeiert wird am 17. Juni 2023 in Schöder, an diesem Tag zelebriert der MDC Neuwirt sein 30-jähriges Bestehen. Es ist ein besonderer Klub, denn 1993 haben sich Motorradfahrer und Dartsspieler zusammengeschlossen. Wie es dazu gekommen ist, weiß der gebürtige Schöderer Herbert Schrefl: Er erzählt, dass es in Schöder damals nur drei Motorradfahrer, dafür aber eine erfolgreiche Dartsgruppe gegeben hat. Schrefl war gerade von Graz, wo er Mitglied eines Motorradklubs gewesen ist, wieder zurück nach Schöder gezogen. Und da drei Motorradfahrer zu wenig für die Gründung eines neuen Klubs gewesen seien, kam es zu der ungewöhnlichen Vereinigung, die bis heute besteht.