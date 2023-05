Eine bewegte Geschichte hat die Steirerpack in Möderbrugg (Gemeinde Pölstal) hinter sich. Vor mehr als 120 Jahren wurde an dem Standort eine Holzstofffabrik gegründet, es folgten Besitzerwechsel, Übernahmen und Fusionen. Seit 2014 ziehen Wolfgang Habenberger und Franz Grafendorfer die Fäden des Murtaler Traditionsbetriebs, der um die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und somit zu den wichtigsten Arbeitgebern in Pölstal zählt. Das Unternehmen stand kurz vor der Schließung, doch Habenberger und Grafendorfer waren von dem Potenzial überzeugt - den Kauf haben die beiden Geschäftsführer nie bereut. Auch wenn die vergangenen Jahre - von Corona bis hin zu Lieferengpässen- keine einfachen waren.