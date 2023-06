Moderne "Mauersegler-Häuser" sorgen für Aufregung

Mit Fotos und Video. Die Brutkästen in der Spielberger Siedlung am Marktplatz haben bei Bewohnerinnen und Bewohnern Besorgnis ausgelöst: Können die Mauersegler, die in der Siedlung bereits seit Jahren brüten, dies auch weiterhin tun?