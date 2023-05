Hervorragende Leistungen boten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Knittelfeld an beiden Vorspieltagen der Jugendkonzerte im Kulturhaus Knittelfeld: Am 22. Mai waren hauptsächlich Kandidaten auf dem "Hohen Blech", mit Ausnahme des Tenorhorns und der Blockflöten unter der Leitung von Sarah Reumüller zu hören. Das Waldhorn im Ensemble oder im Solo dominierte an diesem Nachmittag. Die Vortragenden gaben ihr Bestes. Den Abschluss gestalteten die "Blockflötenkids".