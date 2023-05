Nass, weich, samtig und gar nicht klebrig. So fühlt es sich an, wenn Achatschnecke Anna-Leon einem über die Hand gleitet. Was ist das eigentlich für ein Name? "Schnecken sind Zwitter, deshalb hat Anna-Leon den Doppelnamen", erklärt Heidemarie "Heidi" Urani vom Verein "Zeit mit Tier". Sie hat neben der Achatschnecke noch eine Stabschrecke, einen Tausendfüßler und zwei Madagascar-Fauchschaben in die Werkstätte Kohlplatz der Lebenshilfe Judenburg mitgebracht. Die Zusammenarbeit entstand im Rahmen ihres Praktikums für den Beruf Fachsozialarbeiterin in der Behindertenarbeit und der Altenarbeit, welches sie ebenso bei der Lebenshilfe absolviert.