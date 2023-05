Er ist seit vielen Jahren Sprecher der steirischen Campingplätze und er wird dieser Funktion auch in den kommenden drei Jahren nachgehen. Die Rede ist von Bernd Pfandl, der selbst in Weißkirchen den "50plus Campingpark Fisching" betreibt. Der Betrieb wurde 1997 von Vater Franz initiiert: "Mein Vater hat sich schon früh Gedanken gemacht, welche Alternativen wir zur Landwirtschaft umsetzen könnten. So hat alles begonnen", erzählt Bernd Pfandl. Vor knapp 20 Jahren entschied man sich dafür, auf die ältere Generation zu setzen.