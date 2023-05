Gefeiert wird am 23. Juni 2023 in Fohnsdorf, denn an diesem Tag findet am Gelände des FahrAktivZentrums ein "Benefiz Open Air" statt. "Da wir keine aktive Spendensammlung betreiben und wir dennoch als Non-Profit-Organisation auf Spenden angewiesen sind, ist es unser Ziel, alle zwei Jahre ein Benefiz Open Air zu veranstalten, um Spenden zu lukrieren", so Sandra Rinofner, Obfrau der Lebenshilfe Region Judenburg. Der Zweijahresrhythmus konnte aufgrund von Corona nicht eingehalten werden, das erste "Benefiz Open Air" fand vor vier Jahren am Kohlplatz statt.