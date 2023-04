Die Carnegie Hall in New York, die Elbphilharmonie in Hamburg oder der Musikverein in Wien: Die Organistin und Pianistin Ines Schüttengruber hat bereits an vielen berühmten Häusern gespielt – solo oder mit bekannten Orchestern wie den Wiener Philharmonikern. Nun gastiert die gebürtige Wiener Neustädterin in Judenburg. Und zwar gemeinsam mit dem Salomon Trio. Hinter diesem Namen stehen Fritz Kircher, Violine, Gerswind Olthoff, Viola, und Klaus Steinberger, Violoncello.