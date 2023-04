Nachdem am Red Bull Ring mit dem zweitägigen offiziellen DTM-Test erstmals im Jahr 2023 die Motoren so richtig geheult haben, legt am Samstag die Zweiradszene nach: Am Offroad-Bike-Track sorgen die Enduristen unter Offroad-Instruktor und Rennleiter Peter Bachler für ein spannendes Rennspektakel: Die Family Enduro-Serie startet in ihre vierte Saison. Das Gelände am Red Bull Ring mit dem Trial Park und der neu geschaffenen Area24 bietet optimale Voraussetzungen und unzählige Möglichkeiten für echtes Racing.