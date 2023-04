In der Gemeinde Schöder trauert man seit Mittwoch, 19. April, um den im 93. Lebensjahr verstorbenen Altbürgermeister Ewald Prieling. Seit längerer Zeit hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit an der Landesberufsschule für Maurer in Murau war er auch in seiner Gemeinde Schöder am politischen Geschehen beteiligt, sowie im Vereinsleben als Obmann des Musikvereines „Edelweiß“ Schöder und als Ehrenobmann und Vorsitzender des Pfarrgemeinderates in Schöder. Aus der Ehe mit Gattin Marlies entstammen sieben Kinder.