Um 18.39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Oswald am 18. April zu einem Einsatz gerufen: Ein Landwirt hatte seine Selch zum Räuchern von Fleisch- und Wurstwaren eingeheizt – und zwar so reichlich, dass das Feuer sich zu stark entwickelte. Das Fett aus dem Fleisch tropfte in die offenen Flammen, der Landwirt verständigte den Notruf.