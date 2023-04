Die Atus Zeltweg-Inlineskater-Equipe ist mit zwei Rennauftritten in Oberösterreich in die neue Saison gestartet. Obwohl es beim Auftakt in Kremsmünster als auch beim Linz-Marathon durch Regen und kalte Temperaturen schwierige Witterungsverhältnisse gab, hat es gute Platzierungen gegeben: Gerald Woisinger hat sich in Kremsmünster in seiner Altersklasse gleich als Sieger feiern lassen können. Das Duo Harald Gopp (4.) und Georg Ulz (5.) hat Podestplätze knapp verpasst. Gloria Thürschmid (9.), Georg Ulz (10.), Harald Gopp (11.), Günther Dulnigg (19.) und Bruno Frei (24.) scheinen beim Linz-Marathon mit zufriedenstellenden Platzierungen auf.