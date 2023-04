Anlässlich eines Steiermark-Sicherheitstages hat Innenminister Gerhard Karner zu Wochenbeginn in Trofaiach nicht nur 78 Polizeischülerinnen und Schüler nach ihrer zweijährigen Ausbildung in den Dienst gestellt und zum Asylquartier in Leoben Stellung bezogen. Er war auch in der Polizeiinspektion Knittelfeld zu Besuch, um dort – in der größten Dienststelle der Region Obersteiermark-West mit Sitz des Bezirkspolizeikommandos – Gespräche mit den Verantwortungsträgern und Polizistinnen und Polizisten zu führen. Im Mittelpunkt standen dabei die aktuelle Kriminaldienstreform und ihre Ziele.