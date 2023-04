Es sind besondere Geschichten, die der Murauer Hans Höfl im Laufe seines Lebens erlebt hat: Er durchwanderte oder durchradelte monatelang ganze Länder, um das Leben der Menschen kennenzulernen. Doch von vorne: Hans Höfl, Jahrgang 1948, interessierte sich schon früh für Abenteuerbücher. Nach der Pflichtschule absolvierte er von 1962 bis 1965 die Tischlerlehre. In dieser Zeit wurde sein Drang zum Reisen in ferne Länder immer stärker, schildert er im Garten seines Eigenheimes in Murau. Um genug Geld dafür zu verdienen, nahm er 1966 in der Schweiz eine Arbeitsstelle an.