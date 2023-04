Sonderausstellung eröffnet

Am 31. März wurde die Sonderausstellung "150 Jahre Eisenbahn in Österreich" eröffnet. Gezeigt werden Stationen des Ausstellungszuges "Der Zug der Züge 1987" sowie eine Briefmarken- und Stempelausstellung. Die ÖBB hatte einst den "Zug der Züge" in ihrem Jubiläumsjahr quer durch Österreich geschickt, wobei auch in Knittelfeld vier Tage eingeplant waren. Damals wurden neun Personenwagen in den Farben des Regenbogens lackiert und innen als Ausstellungszug adaptiert. Der Obmann des Eisenbahnmuseums Knittelfeld und Briefmarkensammler, Dietmar Rauter, hat von diesem Zug der Züge eine umfangreiche Dokumentation mit Belegen und Abstempelungen von allen Stationen zusammengetragen. Seine Sammlung stellt er nun als Sonderschau im Eisenbahnmuseum Knittelfeld, Ainbachallee 14a, aus. Die Sonderausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Museums bis 31. Oktober 2023 besichtigt werden. Das Museum ist jeden Tag, außer Montag, in der Zeit von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.