37 Zonen in 34 steirischen Gemeinden sind es, in denen in den kommenden Jahren großflächige Photovoltaikanlagen jenseits der zehn Hektar Fläche entstehen sollen. So sieht es das Sachprogramm Erneuerbare Energie der Landesregierung vor, dessen Begutachtungsfrist vergangene Woche zu Ende gegangen ist. Insgesamt sind 165 Stellungnahmen eingegangen, zu jeder zweiten der vorgeschlagenen Vorrangzonen (sie sind bereits für Sonnenstromnutzung vorgewidmet) haben die jeweiligen Standortgemeinden Einwände vorgebracht, heißt es in einer ersten Bilanz des Landes (wir berichteten).