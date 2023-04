Helmut Maurer zieht sich nach knapp 30 Jahren aus der Politik zurück

In Weißkirchen wird am 13. April ein neuer Vizebürgermeister gewählt: Helmut Maurer verabschiedete sich nach 28 Jahren aus der Kommunalpolitik. Maurer war Bürgermeister von Eppenstein und zuletzt Vizebürgermeister in Weißkirchen.