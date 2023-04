Die "BBS am Museumsdorf in Cloppenburg" war das Ziel jenes Schüleraustausches, das die Schülerinnen und Schüler der 3 HLW in Fohnsdorf im Zuge von "Erasmus+" im März nach Niedersachsen führte. Das Programm geht auf eine Initiative der Europäischen Union zurück und soll die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen innerhalb der EU fördern.