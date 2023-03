Schon vor der Pandemie erlebte der Campingurlaub einen regelrechten Boom, noch immer steigen Verkaufszahlen und Nächtigungen stark. Im Vorjahr wurde laut dem größten Buchungsportal der Branche, www.camping.info, in Österreich ein Plus von 23,1 Prozent an Nächtigungen registriert. Mit 668.031 Übernachtungen (plus 17,5 Prozent) liegt die Steiermark an vierter Stelle, deutlich hinter Kärnten und Tirol, knapp hinter Salzburg.

Auch zwei der zehn beliebtesten Campingplätze Österreichs finden sich in der Steiermark. Wie schon in den letzten Jahren gaben die Nutzer von camping.info dem Campingplatz Murinsel in Lobmingtal (Platz vier, beste Bewertung für "Sauberkeit") und dem nur wenige Kilometer entfernten 50plus Campingpark Fisching in Weißkirchen (Platz sieben, beste Bewertung für "Senioren") Bestnoten.

Die Liste der beliebtesten Campingplätze.

Die rasante Entwicklung in der Branche spiegelt sich auch in den Zulassungszahlen wider. Im Vorjahr wurde in Österreich ein Bestand von 41.263 Wohnmobilen (plus 13,1 Prozent) verzeichnet, damit gibt es mittlerweile fast gleich viel Reisemobile wie Wohnwagen (41.820, plus 1 Prozent).