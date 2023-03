Von Bobby Bottle, der Ermi Oma, einem Vorlesetag und viel Sport an der Schule

Verschiedene Veranstaltungen fanden vorm letzten März-Wochenende in den Bezirken Murtal und Murau statt: In Oberwölz etwa ging es beim Sumiday sportlich zu, Bobby Bottle besuchte die Volksschule Zeltweg und in Knittelfeld gab es Kabarett.