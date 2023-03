Ein halbes Jahr lang wurde analysiert und gerechnet: Nun liegt der Nachhaltigkeitsbericht für die Airpower 2022 vor. Der hat insofern Brisanz, weil das Bundesheer seine große Flugschau in Zeltweg im Vorfeld als besonders "grün" bezeichnet hatte. Ja, sie solle sogar als Öko-Vorbild für andere Großveranstaltungen dienen. Bis zu 30 Prozent an CO 2 -Äquivalenten wollte man im Vergleich zur Airpower 2019 einsparen, zumindest jedoch 15 Prozent, so das von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ausgegebene Ziel.