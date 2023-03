Ein Facebook-Posting macht am Dienstag im Murtal die Runde: "Die Airpower kommt zurück nach Zeltweg!", heißt es immerhin auf der offiziellen Seite der Flugschau. Und weiter: "Was die nächste Airpower betrifft, die ja gleichzeitig eine große Übung für die Luftstreitkräfte und das Bundesheer generell, also auch inklusive der Miliz, ist, gibt es "breaking news": Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagte dazu anlässlich eines Festaktes am Fliegerhorst in Aigen, dass sie bereits den Planungsauftrag für eine nächste Airpower erteilt hat." Das konkrete Datum der Airpower werde ebenso via Facebook verkündet, heißt es.