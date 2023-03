"Mit der Oma musst no a Foto machen", sagt die Mutter eines jungen Rekruten. Mit der einen Hand hält er sein Maschinengewehr, mit der anderen drückt er seine Großmutter plus Hund an sich. Wo werden die jungen Herren – sowie eine junge Dame – sich wohl in ein paar Wochen befinden? Angesichts des wenige Hundert Kilometer entfernten Angriffskrieges gegen die Ukraine erschleicht manche Zuseherinnen und Zuseher bei der Angelobung der 265 Rekruten am Knittelfelder Hauptplatz mitunter ein beklemmendes Gefühl. Ein Mädchen lächelt verstohlen, sie hat ihrem Freund, ebenfalls Rekrut, Blumen gebracht. Für alle Angehörigen sicherlich ein emotionaler Tag – in den Gesichtern sieht man die ein oder andere Träne, ungewiss ob aus Angst, Stolz oder Ergriffenheit.