"Es braucht die kleinen Lifte am Land. Wo sonst lernen die Kinder Skifahren?", ist Thomas Hopf, Geschäftsführer der Gaaler Lifte, überzeugt. Das Pistenangebot der Gaaler Lifte wurde durch eine neue Erlebnispiste namens "Funtastic Slope" attraktiviert. Rund 300.000 Euro hat man in Features wie Steilkurven, Tunnel, Wellen und Sprünge, interaktive Elemente mit lustigen Figuren, sowie in die dazugehörige Beschneiungsanlage investiert. Fertigstellung war im Dezember 2022, die Förderung betrug 120.000 Euro. Das Leader-Projekt der Innovationsregion Murtal wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, dem Land Steiermark und der Europäischen Union unterstützt und mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Steiermark gefördert.