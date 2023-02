"Klein, aber oho" – so könnte man den Faschingsumzug in Sankt Georgen ob Judenburg zusammenfassen. Fünf Wägen machten die Runde, die beim Altstoffsammelzentrum ihren Ausgangspunkt hatte, danach ging es zu Feuerwehr, Seniorenheim und Postcafé Ehgartner. Die Prämierung fand beim Gasthof Wieser statt. "Nussdorfer Suppenhühner"; Menschenfresser, die auf "CO₂-neutrale Menschenhaltung" Wert legen sowie Klimaaktivistinnen und -aktivisten waren mit dabei. Durchaus kritische Botschaften, die an den Zeitgeist und die politische Situation in Österreich anspielten.