Die Mittelschule Pöls gehört seit Beginn des aktuellen Schuljahres zu den sogenannten MINT-Schwerpunktschulen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, insgesamt gibt es laut Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner im Rahmen des Schulversuchs nur zehn MINT-Mittelschulen in der ganzen Steiermark. Am 15. Februar wurde der Schwerpunkt in der Pölser Schule präsentiert.