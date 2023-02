Für Liebhaber der schönen Dinge des Lebens ist dieses Geschäft schon längst kein Geheimtipp mehr: Fast auf den Tag genau vor 16 Jahren eröffnete Silke Wastian "Lebensarten" in Zeltweg. "Es hat alles mit einem Zufall begonnen", erinnert sich die erfolgreiche Unternehmerin zurück. Als Angestellte einer regionalen Bank begann sie damit, Auslagen zu dekorieren. "In der Region gab es damals kein wirkliches Angebot, also bin ich zu einer Messe nach München gefahren. Das war ein Schlaraffenland für Erwachsene!" Der Wunsch, eine eigene "Wohlfühloase" im Murtal zu etablieren, war geboren.