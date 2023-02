"Sortiert - eingepackt - gestapelt - verladen: Wir hoffen, die Lieferung kommt bald im Erdbebengebiet in der Türkei an. Mögen wir damit ein wenig Hoffnung geben." So steht es auf der Facebook-Seite der Neumarkterin Elisabeth Edlinger-Pammer. Mit anderen Ehrenamtlichen und Freiwilligen sammelte sie bereits für Opfer des Angriffskriegs gegen die Ukraine, nun organisiert sie laufend Hilfslieferungen für Erdbebenopfer aus der Türkei. Und nicht nur das - "jeder, der etwas braucht, kann zu uns kommen und sich Sachen holen. Hauptsache, die Gegenstände bekommen eine zweite Chance", sagt die Grünen-Gemeinderätin Edlinger-Pammer.