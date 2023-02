In der Nacht auf Freitag, 10. Februar, sollen innerhalb einer Stunde mindestens 17 Raketen in der südostukrainischen Stadt Saporischschja eingeschlagen sein. Saporischschja ist die Heimatstadt von Julia Tkach. Die Ukrainerin ist Anfang 30 und lebt in Fohnsdorf, seit nahezu einem Jahr. Sie arbeitet im Judenburger "Ristorante DaFranco", ihr Herz und ihre Gedanken sind jedoch in der Heimat.