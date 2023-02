Von Stocksport bis zum Langlauf: So sportlich sind die Murtaler und Murauer

Diverse Eisstock-Bewerbe fanden Mitte Februar in den Bezirken Murtal und Murau statt. Aber auch in anderen Bereichen zeigten sich die Murtaler und Murauer sportlich. In St. Lambrecht gab es hingegen eine Kostüm-Auktion.