Hollywoodstar? Völlig aus der Mode! Bei der jungen Generation gibt es einen ganz anderen Traumberuf – Influencer. Der schöne Schein der sozialen Medien beschäftigt auch die Schülerinnen der Fachschule Feistritz in St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau. Magdalena Hussauf, Oona Schaunigg, Lara Elsnik, Leonie Mayer, Annica Bischof, Sophia Jäger, Valerie Hollerer, Hanna Wohlesser, Christina Gappmayer und Nadine Schröcker nehmen heuer am Projekt "Schüler machen Zeitung" teil und blickt dabei hinter die Kulissen des Journalismus. Nach einem Auftaktworkshop an der Schule ging es an die Themenfindung: Welche Themen interessieren die Leserinnen und Leser, wie recherchiert man richtig, welche Fragen stellt man in Interviews?